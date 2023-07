Cocaïne, cannabis, ecstasy... La prof d'arts plastiques vendait de la drogue sur son temps libre

Une enseignante d'arts plastiques âgé de 37 ans a été interpellée fin juin à Besançon avec son conjoint, alors qu'elle dealait de la drogue.

Une prof pas commes les autres. Cette professeure d'arts plastiques, qui enseignait en collège et lycée, a été interpellee avec son conjoint et avait la parfaite panoplie du dealer.

Comme le raconte L'Est Républicain, un soir de juin, les policiers contrôlent un adolescent qui vient d'acheter du cannabis. A proximité, ils remarquent une voiture stationnée sur un parking avec à son bord deux passagers. Dont l'enseignante.

Les agents de police décident de fouiller la voiture. Et ils découvrent 152 g de résine de cannabis, 70 g d'herbe, 39 g de cocaïne, 10 g d'ecstasy et 730 euros en liquide.

Pas renouvelée à son poste

En garde à vue, la professeure a expliqué qu'elle aidait son compagnon à dealer en programmant les trajets pour faire de la livraison à domicile. Les policiers ont en effet retrouvé dans son portable les adresses de nombreux clients pré-enregistrées.

Elle a assuré que son conjoint était endetté et qu'elle avait voulu l'aider. Elle a été condamnée à sept mois de prison avec sursis. Une mention qui figure dans son dossier administratif. Le rectorat ne l'a d'ailleurs pas reconduite pour la rentrée prochaine.

Le parquet de Besançon assure être confronté à des profils de trafiquants de plus en plus variés. Quelques jours après, c'est une mère de famille qui a été interpellée. Elle a expliqué qu'elle avait de faibles revenus et a justifié la vente de stupéfiants pour ne pas priver ses enfants.