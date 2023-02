En cavale, il nargue la juge en faisant livrer fleurs et chocolats durant le délibéré de son procès

Un narcotrafiquant en cavale a eu le culot de narguer la présidente d'une chambre correctionnelle du tribunal de Paris qui était en train d'énoncer sa peine.

Malgré son absence, un narcotrafiquant s'est particulièrement fait remarquer au tribunal de Paris vendredi 20 janvier. Comme l'explique Le Parisien, Anass C. se présente comme le nouveau leader d'un des plus puissants et plus exposé réseau de drogue d'Île-de-France.

Après un coup de filet, une douzaine de membres de ce "CaliTerTer", comme ils se font appeler, étaient jugés ce jour-là. Pendant que la président du tribunal énonce les condamnations des prévenus, un homme se lève dans la salle avec un bouquet de fleurs à la main ainsi qu'une boîte de MonChéri.

"Merci pour les 500.000 euros d’amende", crie le messager qui avait également une carte de remerciement signée de la part d'Anass C., ce narcotrafiquant toujours en cavale.

Condamné à dix ans de prison

Ce dernier a été condamné à dix ans de réclusion pour trafic de drogue, tandis que son messager a été conduit au commissariat du XVIIe arrondissement. Le Parisien explique qu'il aurait été condamné à cinq mois de prison avec sursis.