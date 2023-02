Enduropale du Touquet: un pilote de moto roule sur un autre concurrent, au ralenti

Lors d'une course de motos au Touquet, un pilote a délibérément roulé sur un autre participant qui avait chuté devant lui. Une image qui a choqué. Une pétition a été lancée pour qu'il soit exclu de la fédération française de motocyclisme.

Une image choquante ce samedi lors de la compétition de moto de l'Enduropale, au Touquet (Pas-de-Calais). Alors que le convoi de motos se rendait sur la ligne de départ, un pilote a chuté. C'est alors qu'un autre concurrent, arrivant derrière lui, freine puis finalement avance et lui roule dessus, au niveau des jambes. Cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux a fait vivement réagir.

Sébastien Poirier, le président de la fédération française de moto, ne pense pas à un acte volontaire.

“J’ai l’impression, par rapport aux explications que nous a donné ce pilote, qu’il a paniqué, qu’il avait le sentiment d’avoir une meute de pilote derrière lui à droite et à gauche et qu’il n’avait pas d’espace pour contourner ce pilote malheureux qui était à terre. Je pense qu’il a fait une bêtise, pour être honnête, parce qu’il aurait pu blesser celui-ci. Moi, j’ai décidé de saisir les instances disciplinaires de la fédération. Donc il y aura une instruction qui sera portée au niveau fédéral et ensuite l’instance disciplinaire prendre en toute indépendance sa décision vis-à-vis de ce pilote”, explique-t-il.

Une pétition pour réclamer l'exclusion du pilote

“Ce type de comportement apparaît moralement, sportivement et éthiquement inadmissible et contraire aux valeurs que nous défendons à l’Enduropale", a expliqué l'organisation de la course dans un communiqué, ce dimanche.

Une pétition a même été lancée pour réclamer "l'exclusion définitive de la fédération française de motocyclisme" pour le pilote coupable. Celle-ci a déjà récolté plus de 2.500 signatures. Le pilote qui a chuté a tout de même pu finir la course.