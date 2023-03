Enlèvements, viols, agressions... La "serial menteuse" anglaise condamnée à 8 ans et demi de prison

Une femme de 22 ans qui se faisait passer pour une victime a été condamnée pour des mensonges qui avaient bouleversé le Royaume-Uni en 2020.

Une affaire qui avait soulevé une vague d’émotion en mai 2020 au Royaume-Uni. On est alors en plein confinement dans le Nord de l’Angleterre quand une jeune femme publie sur Facebook un récit glaçant: elle raconte qu’elle a été victime d’enlèvement, de viols et autres sévices… Elle diffuse même des photos de son visage tuméfié, et elle dévoile les noms de ses soi-disant bourreaux.

La police s’empare de l’affaire, et la vindicte populaire s’abat sur les hommes que la jeune femme accuse: les suspects sont harcelés, agressés… Trois d’entre eux ont tenté de se suicider, dont un qui a passé deux mois et demi en prison.

Sauf que l’enquête policière a finalement innocenté ces hommes… car la plaignante a tout inventé. Ses multiples blessures, elle se les ait faites elle-même avec un marteau. Les prétendus messages de ses tortionnaires, elle se les envoyait elle-même avec six téléphones, connectés à son propre Wifi.

"Désolée"

Fini les cagnottes et les élans de soutien, la jeune femme est qualifiée de "serial menteuse" et c’est elle qui vient de se retrouver au tribunal. Elle a plaidé "non coupable", tout en se disant "désolée".

Elle a été finalement condamnée à 8 ans et demi de prison, mais elle a fait appel. En attendant un nouveau procès, la police britannique, espère que cette affaire ne va pas décourager les vraies victimes, auxquelles elle assure qu’elles seront écoutées et soutenues.