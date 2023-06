Etats-Unis: une fillette de 4 ans tuée par un autre enfant avec l'arme de son père

Ayant trouvé une arme censée être rangée en hauteur dans un placard, un enfant a tué accidentellement par balle une autre fillette de 4 ans, à Chicago (Etats-Unis) le 31 mai.

Comme l'a confirmé la police américaine ce jeudi, une fillette a été tuée accidentellement ce mercredi par un autre enfant, avec une arme à feu, dans la banlieue de Chicago. Selon le Chicago Sun-Times, l'enfant décédée était une fillette âgée de 4 ans.

Ce drame, nouvelle illustration du très lourd tribut payé par les Etats-Unis à la dissémination des armes à feu, s'est déroulé vers 10h du matin locale, les policiers découvrant qu'un enfant avait été "accidentellement touché par arme à feu par un autre enfant du même foyer", d'après le communiqué de la police.

Chaque année, 19.000 enfants tués ou blessés par arme à feu

Le père de la fillette mortellement touchée, propriétaire en règle de l'arme de poing utilisée et qui a appelé les secours, a indiqué aux enquêteurs que le pistolet était rangé en hauteur dans un placard, ont fait savoir les forces de l'ordre de la localité de River Grove, dans la banlieue ouest de Chicago (Illinois).

Ce genre de tragédie n'est pas rare. Chaque année, 19.000 enfants sont tués ou blessés par arme à feu, selon l'association Everytown for Gun Safety, qui milite pour davantage de restrictions sur les armes à feu.

En 2020, les armes sont devenues la première cause de mortalité chez les jeunes âgés de 1 à 19 ans, avec 4.368 décès, devant les accidents de voiture et les overdoses, selon des chiffres des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).