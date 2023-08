Homme de 18 ans tué par balles à Nîmes: un homme placé en garde à vue

Un homme a été arrêté, ce jeudi soir, dans l'enquête sur le meutre par balles d'un jeune homme de 18 ans dans la nuit de mercredi à jeudi dans le quartier Pissevin à Nîmes.

L'enquête sur le meurtre par arme à feu d'un jeune homme de 19 ans dans le quartier Pissevin à Nîmes, dans la nuit de mercredi à jeudi, avance. La procureure de la République de Nîmes a annoncé vendredi matin l'interpellation d'un homme par la police judiciaire de Montpellier.

"La garde à vue est prise du chef de meurtre en bande organisée et autres infractions en lien avec la criminalité organisée" explique la procureure qui explique que l’intéressé n’est connu des services de police que pour une infraction routière.

La CRS 8 sur place

La victime, originaire de Nîmes et connue des services de polices, a été touchée par balles à l'abdomen vers 3h30 du matin jeudi, et a succombé à ses blessures une heure plus tard. Sur place, les policiers ont trouvé une quinzaine de douilles. Plus tard, une voiture volée a été retrouvée incendiée et pourrait correspondre à celle des tireurs.

Cette fusillade s'est produite trois jours après la mort d'un jeune garçon de dix ans et la blessure de son oncle, "indéniablement des victimes collatérales" d'une fusillade avait indiqué à l'époque la procureure. Après cet événement, une vingtaine de fonctionnaires de police de la CRS 8, unité spécialisée dans le maintien de l'ordre en zones urbaines, ont été déployés. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu sur place ce vendredi en fin de matinée.