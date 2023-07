"Il s’envole et puis il s’écrase": une témoin de l'accident au Wonderland Waterpark raconte la scène

Un accident dans un parc d'attractions aquatiques du Var a fait un mort et un blessé. Dimanche, un toboggan s'est envolé à cause du vent. Un père et sa fille ont été traînés sur plusieurs dizaines de mètres. Une témoin de la scène raconte à RMC ce qu'elle a vu de l'incident.

Le choc après l’accident mortel à Saint-Maximin dans le Var au parc d'attractions Wonderland Waterpark. Une structure gonflable de 20 mètres de long et de large s’est envolée à cause du vent. À l’intérieur, se trouvaient un père de 35 ans et sa fille de 3 ans et demi, ils ont été transportés sur plus de 50 mètres.

RMC a pu recueillir le témoignage de Marguerite, témoin de la scène. C’était la première fois qu'elle amenait son arrière-petite-fille de 3 ans dans ce parc aquatique. Quelques dizaines de minutes de jeu dans l’eau.

“Tout d’un coup, en une rafale de vent, le toboggan est parti. Il s’envole et puis il s’écrase. Tout le monde criait. J’ai vu le monsieur étalé par terre qu’on n'arrivait pas à réanimer et puis après, j’ai appris qu’il y avait une petite fille à côté. C’était dur. Ça nous faisait mal”, indique-t-elle.

Mais ce qui fait le plus mal à Marguerite, c’est de se dire que son arrière-petite-fille aussi, aurait pu faire partie des blessés. “Ça me met en colère parce que je me dis qu’elle s’est amusée sur ce toboggan-là qui s’est envolé. Ça aurait pu être elle”, réalise-t-elle.

Le père n'a pas survécu à ses blessures

À l’arrivée des pompiers, le père et sa fille présents dans le château gonflable projeté à des dizaines de mètres sont en arrêt cardio-respiratoire. Le capitaine Fabrice Bernard a dirigé l’opération de secours.

“Il y a une prise en charge médicale qui a été faite sur les lieux. Nous avons effectué des gestes de réanimation”, détaille-t-il.

Les victimes ont été réanimées pendant plus de 30 minutes avant d’être transférées en urgence absolue, dans des hôpitaux de Marseille. Ce lundi matin, le maire de Saint-Maximin a annoncé la mort du père qui n’a pas survécu à ses blessures.