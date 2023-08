Il se faisait passer pour un héritier: un "arnacoeur" interpellé après des années d'escroqueries

Aurélien A., un escroc qui dupe les femmes depuis plusieurs années, a été interpellé à Paris il y a quelques jours. Cet “arnacoeur” de 32 ans se faisait passer pour “un avocat pénaliste” ou bien encore “un riche héritier”...

Il se faisait appeler James Jacob Kempinski ou parfois Charles Edouard Kabla Schneider… “L’arnacoeur” Aurélien, A., de son vrai nom, se faisait passer pour un “avocat fiscaliste de New-York”, ou bien “un diplomate américain” ou encore un “riche héritier d’un luxueux groupe hôtelier suisse”. En réalité sans argent, il vivait aux croches des femmes qu’il séduisait…

Il promet un mariage à Monaco à l'une de ses victimes

Aurélien A., 32 ans et originaire du nord de la France, avait déjà fait de la prison dans le Var, avant de continuer à “duper des femmes en se faisant passer pour un riche”, selon les informations de France Bleu.

L’arnaqueur a récemment fait de nouvelles victimes. À l’une d’elle, il a même promis un mariage à Monaco… ce qui a amené la victime à dépenser des milliers d’euros pour lui. Puis, il s’est envolé du jour au lendemain, non sans lui avoir dérobé ses cartes bancaires, son téléphone et son ordinateur…

RMC Police-Justice : Un arnaqueur bourreau des cœurs a été arrêté - 22/08 1:36

L'arnacoeur interpellé

Mais les plaintes de ses dernières victimes ont conduit les policiers sur sa trace: ils l’ont arrêté dans un appartement à Paris.

En attendant son procès dans quelques semaines, Aurélien A. a été incarcéré afin d’éviter qu’il ne disparaisse et qu’il s’en prenne à d’autres femmes… En effet, il est loin d’en être à son coup d’essai. Plusieurs procès l’attendent déjà pour des faits similaires et pour d’autres types d’escroqueries. C’est d’ailleurs en tapant son faux nom sur internet que des victimes l’ont démasqué et ont découvert les articles qui détaillent son passé judiciaire…