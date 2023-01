Île-de-France: un policier interpellé nu dans la rue, drogué aux champignons hallucinogènes

Un fonctionnaire de police a été interpellé dimanche dans l'Essonne, après un "bad trip" causé par des champignons hallucinogènes.

Un "bad trip" aux conséquences graves pour un policier du tribunal judiciaire de Paris. Comme l'a révélé Le Parisien, un homme de 29 ans a été interpellé par les forces de l'ordre dimanche 8 janvier le long d'une route aux alentours de Viry-Châtillon (Essonne).

Il était complètement nu et se baladait dans la rue, avant de finir, avec son short encore sur les mollets, au milieu d'un rond-point de la ville.

Il casse la poignée du véhicule des pompiers

Le fonctionnaire de police a expliqué avoir consommé des champignons hallucinogènes une semaine plus tôt à l'occasion du Nouvel An, et que son état n'a pas évolué depuis. Ce qu'a confirmé sa petite amie, interrogée par la police. Lors de son interpellation, il continue de s'agiter, au point de casser la poignée intérieure de la porte du véhicule des pompiers.

Le policier a été hospitalisé à l'hôpital de Longjumeau et placé sous sédatifs. Les médecins ont jugé que son état ne permettait toujours pas, ce mercredi, la tenue d'une garde à vue pour "exhibitionnisme sexuel" et "dégradation volontaire de bien public". Lors d'une perquisition à son domicile, 7.3 g. de résine de cannabis ont également été retrouvés.