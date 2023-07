Ils dépouillaient leurs victimes en sortie de boîte en les droguant au GHB: 8 mois à 3 ans de prison

Quatre personnes étaient jugées à Paris pour avoir drogué et dépouillé leurs victimes en sortie de boîte de nuit, pour un préjudice total estimé à 120.000 euros.

Trois hommes et une femme jugés pour avoir dévalisé au moins quatorze personnes après les avoir droguées avec un cocktail d'alcool et de GHB, une puissante drogue de synthèse, ont été condamnés ce mercredi à des peines de huit mois à trois ans de prison par le tribunal judiciaire de Paris.



Les prévenus devront, en outre, payer un total de plusieurs dizaines de milliers d'euros à leurs victimes, en réparation de leurs préjudices matériel et moral.

Vol en bande organisée

Déjà en détention, le principal prévenu, Amine A., 29 ans, a été condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont trois ans ferme. Son complice et ami, Makan K., 30 ans, qui avait une licence de taxi au moment des faits, a été condamné à trois ans de prison dont deux ans ferme. Makan K. qui comparaissait libre a été placé sous mandat de dépôt à l'issue du jugement et envoyé directement en prison.



Les deux autres prévenus, le père et la mère d'Amine A., ont été respectivement condamnés à huit mois de prison à effectuer sous bracelet électronique et à douze mois de prison avec sursis.



Pour avoir exprimé son mécontentement à la suite du jugement, Samia B., 48 ans, a été contrainte de sortir de la salle d'audience sur ordre du président du tribunal.



Les quatre prévenus étaient poursuivis pour vol en bande organisée, administration de substance nuisible et usage frauduleux d'un moyen de paiement, entre septembre 2020 et octobre 2021 à Paris et dans sa proche banlieue.

Le même mode opératoire

A chaque fois, le mode opératoire était le même: en sortant de discothèques ou de bars de nuit, les victimes pensaient prendre un véhicule VTC. Le chauffeur les faisait monter à l'avant et leur proposait un dernier verre qui s'avérait être un mélange d'alcool et de drogue.



A leur réveil, chez elles ou dans la rue, les victimes, hagardes et avec des souvenirs flous, découvraient qu'elles avaient été délestées de leurs cartes bancaires, montres de luxe, bijoux et autres objets de valeur. Il fallait plusieurs jours aux victimes pour que leurs souvenirs reviennent et qu'elles puissent porter plainte.

Alors que les trois membres de la même famille étaient officiellement "sans ressources", les enquêteurs ont retrouvé à leur domicile "des produits de luxe" et découvert que leurs comptes bancaires étaient bien garnis. Le préjudice total des différents vols s'élèverait à au moins 120.000 euros.