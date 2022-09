Ils détroussaient les voyageurs dans les TGV: 3 hommes écroués et 400.000 euros de butin retrouvé

3 hommes ont été arrêtés et écroués après une longue enquête sur des vols récurrents dans les TGV entre Paris, Nice et la Suisse.

Montres, appareils photos, bijoux, bagages entiers... Ils détroussaient des passagers de première classe dans des TGV depuis des années. Trois hommes ont été arrêtés et écroués après avoir amassé un butin estimé à 400.000 euros. Ces "voleurs très chevronnés", selon le chef de la sûreté départementale des Bouches-du-Rhône, embarquaient dans des TGV entre Paris, Nice et Genève, puis dépouillaient leurs voisins, fouillant ou s'emparant des bagages laissés sans surveillance. Les policiers ont pu mettre la main sur les malfaiteurs après plusieurs mois d'enquête.

"Ils s'occupaient des bagages qui traînaient"

Apres un vol de 50.000 euros de bijoux dans un wagon en Première classe, les policiers repérent le voleur grace a la video suveillance pendant 4 mois ils l'observent, le surveillent, lui et ses deux complices. Cherchant à voir où ils habitent, où ils pouvaient cacher la marchandise et à savoir s'il y avait une habitude dans les vols, comme l'explique David Brugere, chef de la sûreté départementale des Bouches-du-Rhône.

"Ils s'occupaient des bagages qui traînaient. Que ce soit à vos pieds dans la cabine, ou alors que vous laissez en allant fumer une cigarette entre deux arrêts, et ils redescendaient à la gare suivante. On a récupéré 137.000 euros en espèces et jusqu'à 240.000 en tout sur des comptes bancaires qui ont été gelés et saisis."

Portefeuilles, lunettes...

Les trois hommes opéraient entre Paris, Gênes, Nice et la Suisse. L'un d'eux se déguisait en femme à l'aide d'une peruque car il etait connu des services de police.

Une fois les bagages volés, ils les déposaient dans un appartement pret de la gare Saint-Charles à Marseille, les policiers y ont retrouvé un butin estimé à 150.000 euros.

"Il y avait 200 portefeuilles, 200 paires de lunettes, des quantités des bijoux... Tout ce que vous imaginez mettre dans un bagage quand vous prenez le train", décrit Patrick, enquêteur.

Les trois hommes âgés de 40, 47 et 57 ans ont reconnu avoir comis ces vols depuis 6 ans, et encourent jusqu'à sept ans de prison. Désormais la police doit retrouver plus d'une centaine de victimes.