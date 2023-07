Incendies, pneus crevés: le criminel qui multipliait les dégradations à Tours était... un pompier

Depuis plusieurs mois, dans la petite commune de La Riche (Indre-et-Loire), de multiples sinistres, notamment des incendies criminels, ont semé le trouble parmi les habitants. Pendant de longues semaines, aucun suspect n'avait été arrêté… mais le suspens vient de prendre fin.

Dans la petite ville de La Riche, une commune incorporée dans la métropole de Tours (Indre-et-Loire) les habitants n'en peuvent plus. Depuis février dernier, des dizaines de véhicules sont retrouvés brûlés dans les rues de la commune. D'autres encore ont les pneus crevés, ou bien la carrosserie rayée.

Il n'y a d'ailleurs pas que les voitures : on compte aussi de nombreux feux de cabanons de jardins, plus d'une dizaine à date. Toutefois, aucun suspect n'est arrêté par les forces de l'ordre et ce, pendant plusieurs mois.

A la mi-mai, selon France Bleu Touraine, les habitants de La Riche ont carrément contacté le préfet pour clamer leur désarroi face à ces incendies criminels inexpliqués.

Ce n'est qu'au début du mois de juillet qu' un homme est finalement arrêté en train d'incendier un véhicule. Placé en garde-à-vue, il reconnaît les faits... et va même plus loin : c'est lui le pyromane en série de la ville!

RMC Police-Justice : Un pyromane avoue avoir provoqué volontairement 19 incendies - 31/07 1:43

Un homme déjà bien connu des autorités

Il avoue avoir incendié au moins huit voitures, et dix cabanes de jardins. C'est aussi lui qui, selon ses aveux, a endommagé les véhicules des riverains... Il a notamment crevé les pneus de plus d'une dizaine de voitures depuis plusieurs mois.

Les policiers se rendent alors compte d'un détail rocambolesque. Ils ont en effet croisé cet homme au cours de leur enquête, puisqu'il a aidé certaines des victimes, ses voisins, à changer des pneus qu'il avait lui-même crevé!

Il avoue aussi avoir mis le feu au club house de Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire), privant les sportifs de locaux pour s'entraîner. Si nous ne connaissons pas ses motivations, cet homme était déjà connu de la justice pour des faits similaires, cette fois-ci à Tours en 2017, ville où il résidait à l'époque.

Le suspect a été placé en détention provisoire en attendant son procès. Avant cela, il fera l'objet d'une expertise psychiatrique.