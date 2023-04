"Je sors le carton et il me met un coup de tête": un arbitre de foot amateur agressé par un joueur

Arbitre de foot amateur, Jérémy Chrestia a été agressé par un joueur dans le Cher le week-end dernier. Il raconte ce qu’il s’est passé dans "Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story.

Un carton jaune, puis un rouge. Et une situation qui dégénère. Arbitre de foot amateur, Jérémy Chrestia a été victime d’une agression de la part d’un joueur lors d’un match dans le Cher dimanche dernier. Quatre jours d’ITT lui ont été prescrits.

"C’était un match de coupe, une demi-finale, raconte-t-il dans ‘Apolline Matin’ ce mercredi sur RMC et RMC Story. C’était un match à enjeu, qui se passait très bien. J’ai mis un carton jaune à un joueur, pour avoir commis une faute lambda sur le terrain. Il est assez virulent avec moi, il arrive très, très vite et parle très, très fort. On voit tout de suite dans son comportement qu’il veut en découdre. Je m’interpose, je pose ma main sur son torse pour éviter qu’il vienne plus près. Pour moi, c’était terminé à ce moment-là, il allait se replacer et le jeu allait reprendre. Mais au moment de se replacer, il essaye de mettre un coup de tête à un joueur adverse. Je vois le geste et je décide de l’expulser. Je brandis le carton rouge et il me met un coup de tête."

"Les membres de son équipe l’ont forcé à quitter le terrain et lui ont expliqué que le geste était impardonnable", ajoute cet arbitre amateur, qui souhaite une sanction très forte contre ce joueur violent: "J’attends une sanction exemplaire de la commission de discipline. Une sanction extrêmement sévère, c’est la seule chose qui pourra calmer les esprits".

Les pros donnent parfois "une mauvaise image"

Sur le terrain, Jérémy Chrestia remarque bien "une montée de tension" ces derniers temps, avec "des insultes, des menaces". "L’arbitre est le bouc-émissaire quand on n’a pas réussi. C’est facile de s’en prendre à l’arbitre", estime-t-il. Et il regrette que le bon exemple ne soit pas toujours montré par les professionnels.

"A la télé, quand on voit certaines situations de joueurs professionnels qui se permettent d’insulter et bousculer les arbitres, ou de se taper entre eux, ça donne une mauvaise image du football et ça se retranscrit sur le foot amateur, assure Jérémy Chrestia. A chaque fois, on ne prend pas le bon modèle. Quand vous voyez un match de rugby, aucune décision de l’arbitre n’est contestée. L’arbitre est très respecté au rugby." Mais cet incident ne va pas pousser cet arbitre à renoncer à sa passion: "Je vais continuer à arbitrer, il ne faut pas se décourager".