Le faux livreur arnaquait les vieilles dames avec l'aide de son complice, étudiant de HEC

Un faux livreur, qui profitait de la faiblesse des personnes âgées, a été interpellé après avoir arnaqué 19 victimes à Paris.

Les forces de l'ordre ont récemment mis fin aux combines d'un faux livreur qui arnaquait les vieilles dames avec son complice, étudiant de HEC.

Le jeune homme de 24 ans utilisait une technique simple: d'abord, il choisit sa victime. Elle doit être vulnérable, ce sont des femmes âgées, qui vivaient seules à Paris. Ensuite, il appelle la personne, qui apprend qu'elle va recevoir un colis et qu'un livreur va donc sonner.

Quelques minutes plus tard, il se présente lui-même, colis en main, et, pour le récupérer, il demande à sa proie 2.50 euros, à régler par carte. Une somme dérisoire, mais une étape nécessaire du stratagème.

10.000 euros à 19 victimes

Le faux livreur sort alors un terminal de paiement. La personne âgée insère la carte et tape son code confidentiel, sous les yeux de l'escroc, qui le mémorise. Il en profite ensuite pour la dérober et foncer vers le distributeur automatique le plus proche. En tout, il a réussi à dérober 10.000 euros à ses 19 victimes, avant d'être rattrapé par les enquêteurs.

Le jeune homme ne prenait pas soin de couvrir son visage avant de retirer l'argent des cartes volés, et il était déjà connu de la police. Il a suffi d'une recherche pour que les enquêteurs retrouvent son nom.

Quand ils l'interpellent, il vient de voler sa carte bancaire à sa 19e victime. En garde à vue, il a avoué avant d'être placé en détention provisoire.

Les policiers sont aussi remontés jusqu'à un complice: un étudiant de la prestigieuse école de commerce HEC. Il avait ouvert un compte bancaire pour le terminal de paiement, en échange de produits stupéfiants fourni par le faux livreur. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire à la fin de sa garde-à-vue.