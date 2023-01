Lille: après une dispute, une femme de 86 ans écrase et tue une sexagénaire

Après un différend lié à un accrochage à Ronchin près de Lille (Nord), une octogénaire a écrasé avec son véhicule une femme de 66 ans qui a trouvé la mort. La mise en cause a été interpellée et placée en garde à vue.

Une altercation a éclaté jeudi en fin d'après-midi à Ronchin, dans l'agglomération lilloise. À l'origine du différend: un accrochage entre deux voitures au niveau d'un carrefour.

L'une des conductrices, âgée de 66 ans, s'arrête alors un peu plus loin, descend de voiture et s'avance devant l'autre véhicule pour s'expliquer.

Mais la seconde automobiliste, une femme de 86 ans, ne s'arrête pas et aurait percuté la sexagénaire avant de lui rouler dessus et de prendre la fuite, selon les premiers éléments de l'enquête recueillis par RMC.

La conductrice rapidement interpellée

La victime a succombé à ses blessures et est morte sur place, les secours ayant échoué à la réanimer. La conductrice mise en cause, une femme de 86 ans, a rapidement été interpellée jeudi en fin d'après-midi et placée en garde à vue au commissariat de Lille.

Une enquête est en cours pour déterminer notamment si elle était en capacité de conduire.