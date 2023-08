Lille: un couple jugé pour avoir déclenché une fausse alerte terroriste pour ne pas rater le train

Un homme et une femme sont devant le tribunal de Lille ce jeudi. Ils ont en juillet dernier, déclenché une fausse alerte terroriste qui a provoqué l'évacuation des deux gares de la ville. Ils ont reconnu les faits et expliqué avoir eu peur de rater leur correspondance.

Mi-juillet dernier, les gares de Lille-Europe et Lille-Flandres ont été totalement évacuées et bouclées. Un important dispositif policier, le RAID et les démineurs avaient été mobilisés provoquant l’annulation de centaines de trains, des lignes de bus déviées pendant les 2h30 heures qu'ont duré l'alerte.

La faute à une alerte à la bombe lancée par un couple de passagers. Ils ne voulaient pas rater leur correspondance, car ils devaient rendre visite à leur fils placé par l'aide sociale à l'enfance dans le Nord. Eux étaient partis de Gironde.

C'est pour ça qu'ils ont assuré à la SNCF qu'un terroriste se trouvait à bord du train juste avant le leur. L'idée était simple, ralentir le trafic pour pouvoir sauter dans leur correspondance, malgré leur retard.

Jusqu'à 30.000 euros d'amendes

Une idée qui a provoqué une sacrée panique avec les deux gares de Lille évacuées, tous les voyageurs contrôlés, un wagon à la fois.

Les enquêteurs ont pu remonter jusqu'au téléphone du couple. Interpellés à leur sortie du TGV, ils ont reconnu les faits en garde-à-vue. Ils assurent avoir sous-estimé les conséquences de leurs actes. Ils sont connus défavorablement de la justice notamment l'homme de 30 ans, notamment pour des violences sur conjoint. Il a été placé en détention provisoire avant l'audience, sa compagne sous contrôle judiciaire. Ils encourent jusqu'à deux ans de prison et 30.000 euros d'amende.