Nord: les gares de Lille-Europe et Lille-Flandres évacuées après une "alerte de sécurité"

La gare de Lille-Flandres puis de Lille-Europe ont été évacuées, ce mercredi matin, après "une alerte de sécurité". En fin de matinée, les doutes ont été levés.

Une partie du centre-ville de Lille totalement bouclé. Une opération de police a eu lieu, mercredi matin, en gare de Lille-Europe, qui a été totalement évacuée "suite à une alerte de sécurité", a indiqué mercredi la préfecture du Nord, avant de se conclure en fin de matinée.

La circulation a également été interrompue en gare de Lille-Flandres, mais a rapidement repris, à 10H07, "sur autorisation des forces de l'ordre".

"Une levée de doute est en cours", a ajouté la préfecture, sans préciser la nature de l'alerte en question.

Une alerte terroriste

D'après les informations de France Bleu Nord, confirmées par l'AFP, l'évacuation à Lille-Flandres a été faite à la suite d'un appel indiquant la présence d'un terroriste à bord du train.

Des cordons de sécurité coupant la circulation et interdisant l'accès à la gare ont été mis en place, derrière lesquels sont agglutinés les voyageurs en attente de leurs trains. Plusieurs lignes de bus circulant dans le secteur ont été déviées et la station de métro Lille-Europe est "fermée et non desservie", a indiqué sur Twitter le gestionnaire du réseau Ilévia.

Intervention terminée vers midi à Lille-Europe

Le déploiement de policiers est important. La Voix du Nord explique que le RAID et les démineurs sont sur place alors que des témoins font part de contrôles d'identités à bord des trains.

"On détourne la circulation de Lille-Europe vers Lille-Flandres", a précisé la SNCF, en milieu de matinée, soulignant qu'aucune heure de reprise de la circulation à Lille-Europe n'avait été estimée "à ce stade".

Sous les coups de midi, la police du Nord a confirmé que la "levée de doutes" était terminée et l'intervention terminée. Le trafic métro et tram a repris dans la foulée.