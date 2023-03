Mantes-la-Jolie: trois hommes arrêtés et mis en examen après une séquestration et un meurtre

Un homme a été retrouvé mort dimanche dernier à Mantes-la-Jolie, par le Raid. A peine 48 heures après le crime, les suspects ont été retrouvés et interpellés par la police judiciaire, alors que l’un d’eux s’apprêtait à prendre la fuite à l’étranger.

Le Raid est intervenu dimanche dernier dans un pavillon régulièrement squatté du centre-ville de Mantes-la-Jolie. Quelques instants auparavant, un jeune homme venait de s’en échapper pour se réfugier chez des voisins, en expliquant dans un français approximatif qu’il avait été séquestré par des hommes armés.

En état de choc, il raconte notamment que son ami a été abattu. A l’intérieur du logement, les policiers d’élite ont effectivement découvert le corps sans vie d’un homme de 25 ans, tué par balle dans le salon. Plusieurs armes ont également été retrouvées sur place mais les suspects, eux, avaient pris la fuite.



Interrogé par les enquêteurs, l’homme qui avait été séquestré explique alors qu’il était venu de Marseille avec la victime et qu’ils ont passé plusieurs heures avec un groupe d’hommes à Paris avant que la fin de nuit ne dégénère à Mantes-la-Jolie.

A l’issue de longues constatations sur place à recueillir des indices, les policiers identifient les suspects. Un premier homme est arrêté mardi à Paris. Un second protagoniste présumé est interpellé à Rennes.

Les trois hommes arrêtés s'accusent mutuellement

Mais une course contre la montre s’engage pour stopper le troisième suspect qui est déjà à l’autre bout de la France et s’apprête à passer la frontière espagnole. En moins d’une demi-heure, la brigade criminelle de la PJ de Versailles obtient un feu vert et mobilise ses collègues de la police judiciaire de Perpignan. Ces derniers parviennent à interpeller le suspect à bord d’un bus qui faisait route vers Barcelone.

Les trois hommes arrêtés, tous âgés d’une trentaine d’années, sont des Algériens en situation irrégulière vivant en France depuis au moins deux ans et se livrant à de petits délits, trafics et du travail illégal. Au cours de leurs auditions en garde à vue, ils se seraient mutuellement accusés du meurtre, indique à RMC une source proche de l’enquête. Le mobile du crime n’a pas encore été clairement établi.

Présentés à un juge d’instruction de Versailles jeudi, les trois hommes ont été mis en examen pour meurtre en bande organisée, séquestration et association de malfaiteurs.