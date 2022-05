Marseille: les dealers tirent des feux d'artifices pour fêter les ventes et la mort de concurrents

Des feux d'artifices tirés en pleine nuit dans les cités de Marseille, en général pour fêter des grosses ventes de stupéfiants ou encore la mort d'un concurrent . C'est le quotidien des habitants, qui n'en peuvent plus.

Des feux d'artifice, tirés en pleine nuit par des dealers: c'est devenu monnaie courante dans certaines cités marseillaises. Un phénomène qui est apparu il y a environ deux ans et qui se généralise, surtout quand arrive la période estivale. Ces feux d’artifice dignes d’un 14 juillet, cette mère de famille d’une cité marseillaise en voit désormais régulièrement depuis son balcon.

“Vers les coups de minuit, une heure du matin. Qu’on se fasse réveiller en sursaut, ce n’est pas normal, en fait. Ce ne sont pas des petits feux d’artifice, ça tremble. Je travaille le matin de bonne heure donc ça nous gêne et ça arrive encore régulièrement. Au début, on a eu peur donc on est sorti au balcon. Ça nous a fait un peu plaisir, un peu rire. Mais après, plus. On veut la tranquillité”, assure-t-elle.