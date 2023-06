Massy: un homme de 18 ans tué dans une rixe, six suspects arrêtés

INFO RMC. Un jeune homme de 18 ans a été tué par balle ce jeudi soir à Massy (Essonne), lors d'une rixe. Six jeunes ont été interpellés et placés en garde à vue.

Une bagarre mortelle a éclaté vers 23h, ce jeudi soir, dans le quartier du Pileu, à Massy (Essonne). Des habitants ont appelé la police après avoir vu des jeunes s'affronter à coups de barre de fer. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont découvert un jeune homme de 18 ans grièvement blessé par balle à la tête. Il a été transporté à l'hôpital mais a succombé à ses blessures dans la nuit.

Des barres de fer retrouvées, mais pas l'arme du crime

Dans la foulée, les policiers de la BAC ont retrouvé un véhicule correspondant à celui dans lequel les auteurs de la rixe avaient pris la fuite. À l'intérieur, se trouvaient six jeunes gens, âgés de 14 ans à 20 ans, soupçonnés d'avoir participé à cette agression mortelle. Des barres de fer ont également été retrouvées, mais pas l'arme du crime. Les six suspects ont été placés en garde à vue. On ne connaît pas encore le mobile de ce meurtre.

(Plus d'infos à venir)