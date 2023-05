Meurtre d'un employé d'un fast-food à Villeurbanne: un homme mis en examen

Après la mort d'un employé de restauration rapide à Villeurbanne la semaine dernière, un homme a été mis en examen.

Un homme de 23 ans soupçonné d'avoir tué un employé de restauration rapide à Villeurbanne (Rhône), dans la nuit du 11 au 12 mai, et déjà condamné pour vol avec violences, a été mis en examen ce jeudi, a annoncé ce vendredi le parquet de Lyon.

Révélés par RMC, les faits s'étaient déroulés vers 03h30 peu après l'irruption de l'agresseur "muni d'une arme à feu" dans ce restaurant de tacos, qui avait menacé les deux employés et un client se trouvant sur place "en réclamant la caisse", avait indiqué le parquet.

Au moment où il s'apprêtait à sortir, un des deux employés a tenté de s'interposer et le mis en cause avait fait feu en sa direction "le touchant au niveau du bas ventre et de la cuisse" avant de prendre la fuite, selon le parquet.

Le suspect a reconnu les faits

Déféré jeudi, le suspect "a reconnu les faits", a précisé le parquet vendredi, qui a ouvert une information judiciaire du chef de vol avec violences ayant entraîné la mort.

Interpellé mardi, il avait été condamné en 2019 par le tribunal correctionnel de Colmar à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol avec violences, puis en 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon à 6 mois d'emprisonnement pour des violences sur personne dépositaire de l'autorité publique.