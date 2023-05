Mosquée de Villeneuve-d'Ascq: 5 dirigeants en correctionnelle à cause de finances douteuses

La mosquée de Villeneuve-d'Ascq (Nord) est dans le viseur de la justice. 5 individus ont été renvoyés en correctionnelles soupçonnés de multiples infractions financières.

A Villeneuve-d'Ascq dans le Nord, les dirigeants de la mosquée ont été placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d’abus de confiance et de différents faits de fraude financière. Le recteur et quatre autres individus ont été renvoyés en correctionnelle. Cela fait un peu plus d’un an qu’ils sont dans le collimateur de la justice qui leur reproche de multiples infractions financières.

C’est une simple demande de subvention qui a déclenché l’enquête. L’an dernier, les responsables de la mosquée réclament 25.000 euros à la Préfecture, qui refuse… soupçonnant une tentative d’escroquerie.

20.000 euros d'espèces et des biens saisis

L’enquête révèle alors que les dirigeants brasseraient d’importantes sommes d’argent en liquide issue de quêtes ou de collectes privées, non-déclarées, non-versées sur les comptes de la mosquée, dont la construction en 2011 a été en partie financée par une ONG du Qatar.

En perquisition, chez les dirigeants, près de 20.000 euros en espèces sont saisis, d’après nos informations. La justice pointe aussi les investissements de la structure, notamment deux biens immobiliers pour 470.000 euros, sans lien avec l’activité de l’association. Des biens qui ont donc été saisis. Les responsables de la mosquée démentent avoir voulu frauder… ils devront s’expliquer au tribunal dans 9 mois.