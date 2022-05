Nancy: trois personnes, dont une adolescente de 16 ans, mises en examen pour proxénétisme aggravé

Trois personnes, dont une adolescente de 16 ans, ont été mises en examen samedi à Nancy pour proxénétisme aggravé. Elles sont soupçonnées d'avoir voulu prostituer une jeune fille de 14 ans dans un Airbnb.

Trois personnes, dont une adolescente de 16 ans, ont été mises en examen samedi à Nancy pour proxénétisme aggravé. Elles sont originaires du Nord et sont soupçonnées d'avoir voulu prostituer une jeune fille de 14 ans dans un Airbnb à Nancy. La jeune adolescente a réussi à prendre la fuite après avoir été séquestrée pendant deux jours. Elle a ainsi pu dénoncer ses ravisseurs et permettre leur interpellation.

Un homme et une femme de 26 et 30 ans

L’adolescente de 14 ans, visiblement paniquée, est entrée dans une boutique à 13h30 et a demandé d’alerter la police. Elle raconte que sa copine de 16 ans et ses proxénètes, un homme et une femme de 26 et 30 ans, l’ont amenée en voiture depuis Lille. Tous trois l’auraient séquestrée dans un appartement loué sur Airbnb et forcée à se prostituer. Son amie, elle, se livrerait régulièrement à cette pratique, et dans toute la France, selon le parquet.

Sur les portes, les poignées ont été enlevées

Selon une source policière, au bout de deux jours, l’adolescente est parvenue à s’échapper pendant que les autres dormaient. Dans l’appartement, les agents interpellent les trois suspects. Ils découvrent des préservatifs, une importante somme d’argent et deux chambres. Sur les portes, les poignées ont été enlevées. Les enquêteurs ont également intercepté des échanges téléphoniques établissant les tarifs des prestations sexuelles.

L’adolescente de 16 ans était recherchée en tant que mineure en fugue. Elle a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire. Les deux adultes mis en examen ont quant à eux été placés en détention provisoire. Tous les trois nient avoir voulu la prostituer, selon les premiers éléments de l’enquête. L'adolescente de 14 ans a elle été remise à sa mère. L’enquête a été confiée à la Direction territoriale de la police judiciaire de Nancy.