Nantes: un incendie fait huit blessés légers et plus de 50 animaux morts

Un magasin de la banlieue nantaise, à Orvault (Loire-Atlantique), a pris feu mardi. Huit personnes ont été légèrement blessées et 57 animaux de l'animalerie voisine sont morts du fait des fumées.

Un panache de fumée impressionnant, visible à des kilomètres à la ronde. Un important incendie a pris, mardi midi, dans le magasin d'ameublement et de décoration Centrakor d'Orvault (Loire-Atlantique), dans la zone commerciale de la route de Vannes entre Nantes, Saint-Herblain et Orvault.

L'origine de l'incendie, qui s'est déclaré au cœur de magasin et qui a nécessité l'intervention de 90 sapeurs-pompiers et 42 engins, est encore inconnue. La structure du magasin de 2500 mètres carrés s'est effondrée mardi en milieu d'après-midi, selon France Bleu Loire Océan, avant que l'incendie soit maîtrisé en fin de journée. Au total, huit personnes ont été légèrement blessées, dont deux qui ont été transportées aux urgences de l'Hôtel-Dieu à Nantes.

57 animaux morts et 21 sauvés

Les fumées se sont aussi propagées au magasin mitoyen, une animalerie Tom&Co. 57 animaux ont été retrouvés morts. Parmi eux: des oiseaux, des grenouilles, des lézards ou des rongeurs, qui ont été transférés en clinique vétérinaire. 21 animaux vivants ont étés transférés sur un autre site du commerçant.

Un centre de commandement opérationnel a été mis en place mardi après-midi par le préfet de Loire-Atlantique, rassemblant pompiers, police nationale, ARS et Éducation nationale. Parmi leurs inquiétudes: une possible pollution de l'air par les fumées émanant du magasin. La préfecture n'a relevé aucun produit dangereux. Les élèves des établissements alentours ont été confinés le temps des analyses et une cellule psychologique mise en place pour les personnes choquées.