Orvault: un participant à un rodéo dans un centre commercial condamné à 12 mois de prison

Un jeune homme de 20 ans qui avait participé à un rodéo dans un centre commercial de la banlieue de Nantes, à Orvault, le 21 avril dernier a été condamné à 12 mois de prison ferme, sous bracelet électronique. La vidéo des faits tournée par l’un des participants a fait le tour des réseaux sociaux. C’est grâce à elle et aux caméras de surveillance que les policiers sont remontés jusqu’ au suspect.

Placé en détention provisoire dimanche après avoir été identifié par les enquêteurs, le jeune homme, qui était jugé en comparution immédiate, a écopé de 10 mois de prison ferme et de deux mois de révocation d'un précédent sursis.

Sur le fond d’écran du portable de ce jeune homme de 21 ans, une motocross jaune, celle qui a permis à la police de l’identifier grâce à une vidéo diffusée sur Snapchat. Dans le box, ce mécanicien poids lourds, passionné de deux-roues, reconnaît les faits. Il a fait une “grosse bêtise”, dit-il, et il regrette.

Un acte "spontané"

Mais prendre l’escalator à moto, rouler dans la galerie marchande, c’était spontané. Il n’a fait que suivre ses amis, à cause de l’effet de groupe. Dans le centre commercial, il n’a fait aucune figure et “il n’y avait personne”, souligne-t-il, appuyé par son avocat, Hugo Tran.

“Sur le papier, ça peut inquiéter, on est d’accord. Quand on voit la vidéo, on voit à quel point on parle là d’une scène brève et en l’absence de foule. D’ailleurs, le prévenu nous l’a dit, il n’a jamais passé la deuxième”, indique-t-il.

Mais sur la vidéo, on voit bien ses comparses faire des roues arrières et il suffit d’une seconde pour tuer quelqu’un, rétorque le procureur. D'autant plus que le rodéo, ce jour-là, a commencé avant le passage au centre commercial et a continué après.

Il a été condamné à 12 mois de prison ferme, une peine qu’il effectuera chez lui, sous bracelet électronique. Le représentant du ministère public a dénombré 399 opérations de lutte contre les rodéos dans la circonscription de Nantes en 2022 et 143 depuis le début de l'année 2023.