Nice: une camionnette de migrants force un barrage de police, un blessé par balle

Au moins une personne a été blessée par balles dans la nuit de mardi à mercredi, dans les Alpes-Maritimes, après une course-poursuite impliquant un véhicule transportant des passagers clandestins.

Un migrant a été blessé par balles dans la nuit de mardi à mercredi dans les Alpes-Maritimes. La police aux frontières a ouvert le feu sur une camionnette qui transportait des passagers clandestins et qui a forcé un barrage de police dans la zone de Sospel (voir carte ci-dessous), frontalière avec l'Italie.

La course-poursuite a duré près de 40 kilomètres et s'est terminée à Nice, selon les informations de Nice-Matin. Le véhicule s'est ensuite immobilisé dans le quartier des Moulins, un quartier sensible de Nice, où le conducteur et ses deux acolytes ont pris la fuite, abandonnant cinq migrants à bord.

Les pompiers auraient pris en charge deux personnes dont celle blessée par balle. Le pronostic vital serait engagé selon le quotidien local, touché à la tête.