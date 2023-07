Nord: trois personnes interpellées après avoir frappé un septuagénaire, son pronostic vital engagé

Un retraité de 72 ans a été violemment agressé par trois jeunes dans la nuit de mercredi à jeudi à Vieux-Condé (Nord). Interpellés, ils seront présentés à la justice ce samedi.

Émotion et colère à Vieux-Condé (Nord), une ville de 10.000 habitants à la frontière belge. Un retraité de 72 ans est entre la vie et la mort après avoir été frappé à mains nues par trois jeunes agresseurs dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le septuagénaire était sorti de chez lui, sous les coups de minuit, pour leur demander de faire moins de bruit. En réponse, il a été violemment frappé à la tête et laissé inconscient sur le trottoir.

Les suspects présentés à la justice ce samedi

Rapidement identifiés, trois suspects ont été arrêtés dès jeudi matin par les enquêteurs, dans la ville voisine de Condé-sur-L’Escaut, et placés en garde à vue. Ils n’ont que 14, 17 et 18 ans et sont tous inconnus de la police.

D’après nos informations, en garde à vue, ils ont avoué leur participation. Seul celui de 17 ans aurait frappé la victime, parce qu’il a eu peur de lui et peur qu’il soit armé, dit-il. Les trois suspects doivent être présentés à un juge d’instruction ce samedi, pour être mis en examen.