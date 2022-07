Nord: un adolescent tué dans un accident impliquant une voiture fuyant un contrôle de police

Un adolescent de 16 ans est mort dans la nuit de mardi à mercredi dans le département du Nord, dans la commune de Wattrelos. La voiture dans laquelle il se trouvait avec cinq autres mineurs s'est renversée en fuyant un contrôle de police.

L'adolescent a été déclaré décédé sur place, ont précisé les pompiers, prévenus à 2H16. Il a été éjecté du véhicule quand celui-ci s'est renversé sur une grande avenue, a précisé la Direction départementale de la Sécurité publique (DDSP).

Le conducteur, mineur, interpellé

Le conducteur, également âgé de 16 ans, a été interpellé. Trois autres mineurs blessés légers ont été transportés sur les centres hospitaliers de Lille et Roubaix, ont précisé les pompiers.

Selon la DDSP, la voiture, où prenaient place trois jeunes filles et trois adolescents, âgés de 15 à 17 ans, a pris la fuite quand un véhicule policier qui la croisait a fait demi-tour pour la contrôler en allumant ses gyrophares. Le conducteur a "brûlé des feux et pris des rond-points à contresens" avant que son véhicule ne percute le trottoir et se renverse.

"L'équipage policier n'était pas en course-poursuite" au moment de l'accident survenu très rapidement, mais "suivait la voiture en signalant sa progression et demandant des moyens", a affirmé la DDSP.

Des vidéos en cours d'exploitation

Le conducteur de la voiture "a accéléré vivement lorsqu'il a aperçu un véhicule de police en patrouille", a relaté le parquet de Lille. "Intrigués, les fonctionnaires ont rebroussé chemin pour prendre la même direction", a-t-il ajouté.



L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame, a indiqué le parquet et des vidéos "sont en cours d'exploitation". Pour l'heure, "il n'est pas possible de caractériser un éventuel refus d'obtempérer impliquant une poursuite et des manoeuvres pour arrêter le véhicule", a-t-il ajouté.