Paris: deux policiers en garde à vue après la mort d'un SDF qui se montrait "menaçant"

Un homme “menaçant” a été tué par des tirs de deux agents de police, dans le XIe arrondissement de Paris ce dimanche. L’homme était un sans-abri de 49 ans. Les auteurs des tirs ont été placés en garde à vue.

Deux policiers, soupçonnés d'avoir tué par balles un homme sans domicile fixe qui se montrait "menaçant" envers eux dimanche soir dans le XIe arrondissement de Paris, ont été placés en garde à vue dans la soirée, selon des informations de l’AFP glânées auprès du parquet de Paris.

L'homme, âgé de 49 ans et qui était sans domicile fixe selon une source proche du dossier, est mort après avoir été atteint à quatre reprises par deux policiers. Plus précisément, l'un des agents a tiré une fois et le second à trois reprises, a indiqué dimanche à l'AFP une autre source proche du dossier.

Les faits se sont produits peu après 20h, près de la place de la République, dans le XIe arrondissement de la capitale. Selon les premiers éléments de l'enquête qui doivent encore être vérifiés, l'homme aurait d'abord menacé un chien avec une arme de poing.

Deux enquêtes ouvertes, dont une par l’IGPN

Puis, alors que les deux fonctionnaires de police en patrouille se sont approchés de lui, l'homme s'est retourné vers eux en les pointant avec son arme, avait assuré dimanche soir une autre source proche du dossier. Les policiers ont alors ouvert le feu.

"Il ne semble pas avoir proféré de paroles en particulier à l'endroit des policiers mais était effectivement menaçant", avait précisé dimanche une source policière.

Deux enquêtes ont été ouvertes. L'une pour "tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique" a été confiée au deuxième district de la police judiciaire parisienne et devra éclaircir les motivations de l'homme, avait indiqué dimanche le parquet de Paris.

L'autre, dans les mains de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), concerne les tirs des policiers, et a été ouverte pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner".