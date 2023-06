Paris: un agent immobilier tué par balles dans les quartiers chics... par erreur?

Un agent immobilier a été tué en mai dernier en plein VIIIe arrondissement de Paris, de deux balles dans le thorax. Il se pourrait que l'homme visé soit plutôt... un client de l'agence, bien connu des services de police.

Une possible méprise. Le mois dernier, Ruben Azoulay, un homme de 31 ans, a été pris pour cible par un homme armé en plein après-midi dans un quartier très chic du VIIIe arrondissement de Paris. Cet homme, casqué, était entré dans la boutique de la victime, une agence immobilière. Ruben Azoulay comprend qu'il en veut à sa vie, il tente de s'enfuir et se réfugie dans un salon de massage, en face.

L'assaillant le suit, et finit par l'abattre de deux balles dans le thorax. Trois personnes attendent le tireur, juchées sur deux scooters, et prennent la fuite. Moins d'une heure plus tard, les deux scooters sont retrouvés à Châtenay-Malabry, en région parisienne.

Le profil de la victime était assez éloigné du grand banditisme

Une enquête est ouverte. Les investigations commencent et quelques jours après le meurtre, selon les infos du JDD, les enquêteurs font une découverte: les tueurs à gage se seraient trompés.

La victime, Ruben Azoulay, n'était pas dans le viseur. Selon les policiers, l'homme à abattre était plutôt un client de l'agence immobilière. Un homme qui se trouvait bizarrement dans la boutique quelques minutes à peine avant que Ruben Azoulay soit abattu.

Il s'agit d'un certain Paulo, un homme d'une quarantaine d'années, déjà condamné à une quinzaine de reprises, notamment pour escroqueries, vols, violences et trafic de drogue...

Connu simultanément par la brigade de recherche et d'investigation financière et celle des stups, son profil collerait plus avec un règlement de compte que celui de Ruben Azoulay, qui semblait lui plutôt éloigné du grand banditisme.