Pas-de-Calais: il meurt d'hypothermie en rentrant de soirée à pied

Le corps d'un homme de 24 ans a été retrouvé au bord d'un bois dans le Pas-de-Calais, dimanche. Il avait décidé, après une soirée à Boulogne-sur-Mer, de rentrer chez lui, à 20 km de là. Selon les premiers éléments, il serait mort d'hypothermie.

Après une soirée à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), un jeune homme de 24 ans a voulu rentrer à pied à son domicile, situé à une vingtaine de kilomètres. Il part vers 5h du matin, dans la nuit, avec des températures négatives et un peu de neige.

Il faut environ 4h pour rejoindre son domicile, situé à Desvres. Après quelques heures de marche avec cette météo peu clémente, il décide d'appeler un ami pour qu'il vienne le chercher. Ils fixent un point de rendez-vous, à un arrêt de bus dans la commune de Baincthun.

Problème: lorsque l'ami arrive sur place, le jeune homme n'est pas là. D'après les informations de nos confrères de la Voix du Nord, le dernier appel des deux amis a été enregistré à 9 h 38.

Il serait mort d'hypothermie

Les secours et les gendarmes sont vite prévenus et arrivent sur place. C'est à ce moment que les recherches commencent. Des habitants du coin et des proches se mêlent aux recherches car dans ces situations, le temps est compté.

Malheureusement, l'homme a été retrouvé sans vie en fin d'après-midi, à proximité d'un bois, à l'aide d'un drone équipé d’une caméra thermique. Les secours n'ont rien pu faire pour le sauver.

D'après les premiers éléments, il serait mort d'hypothermie.