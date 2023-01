Rouen: une fabrique géante de cigarettes de contrebande démantelée

Les gendarmes sont parvenus à démanteler un gigantesque entrepôt de cigarettes de contrebande, dans la banlieue de Rouen (Seine-Maritime).

La gendarmerie a démantelé jeudi dernier la "plus grande fabrique de cigarettes de contrefaçon découverte en France": il y en a pour près de 14 millions d'euros de marchandises selon les gendarmes.

A l'intérieur de l'entrepôt, se trouvaient 55 tonnes de tabac manufacturé contrefait, 50 tonnes de papier, d'emballage, d'étiquettes pour conditionner les cigarettes, et 18 tonnes de résidu de tabac et de déchets...

Des chiffres qui donnent le tournis et l'aboutissement d'une enquête internationale puisque fin 2022, c'est d'abord un renseignement d'Europol qui pousse les gendarmes à ouvrir une enquête préliminaire en avril dernier.

Ils soupçonnent un trafic international de cigarette de contrefaçon dans un entrepôt situé en banlieue de Rouen. Le ballet des camions qui y chargent et déchargent des palettes saute aux yeux des gendarmes, et la méfiance des travailleurs du lieu leur confirme ce renseignement.



Alors jeudi dernier, les gendarmes entrent en même temps que deux camions dans cet entrepôt, et c'est là qu'ils découvrent une véritable usine de cigarettes contrefaites... avec une production quasi-industrielle.

Une chaîne de montage pour le conditionnement de cigarettes en paquets © HANDOUT / SIRPA / AFP

L'espace est divisé en trois zones claires: d'abord la zone de production, avec les chaînes de fabrication et de conditionnement. Puis la zone de stockage, et enfin, une zone de vie avec un dortoir, une cuisine, un coin repas et un coin détente.

En tout, 9 personnes de 21 à 55 ans, toutes étrangères et majoritairement de nationalité moldave, vivaient, autonomes, sur le lieu. Elles ont été arrêtées et placées en garde à vue. Dimanche, une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris.