Saint-Rémy-de-Provence: un promeneur blessé par un chasseur

Un promeneur de 26 ans a été blessé par un tir de chasse à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône). Le chasseur à l'origine du tir est en garde à vue.

Un accident de chasse a blessé un promeneur ce dimanche matin à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), au cœur du massif des Alpilles. La victime est touchée par une balle perdue au bras, au niveau du biceps, selon France Bleu.

Le promeneur blessé a été transporté en hélicoptère à l'hôpital d'Avignon. Son pronostic vital n'est pas engagé. Le chasseur, un homme d'une trentaine d'années, a été placé en garde à vue par la gendarmerie de Saint-Rémy-de-Provence.

Un contexte d'encadrement de la chasse

Ce nouvel accident vient dans un contexte où la chasse fait l'objet d'une série de concertations avec la secrétaire d'État à l'écologie. Parmi les mesures proposées, l'encadrement de l'alcoolémie à la chasse, une idée que le lobbysite des chasseurs Thierry Coste estime "cohérente". A l'inverse, la proposition de l'interdiction, le dimanche à partir de 14h, pour limiter le nombre d'accidents.

"C'est l'indignation. L'activité chasse est encore stigmatisée. Au nom de quoi on vient interdire certaines activités et en autoriser d'autres? Nous on soutient, évidemment, la chasse le dimanche. Il reste encore des chasseurs qui travaillent et prennent plaisir avec leur passion le week-end", avait expliqué à l'époque Marc Valat, directeur de la Fédération départementale des chasseurs du Gard.