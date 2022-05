Toulouse: le directeur du Cned en garde à vue pour "exhibitionnisme"

Un homme a été mis en garde à vue samedi à Toulouse pour "exhibitionnisme" devant des enfants. Il s’agirait du directeur local du CNED, le Centre national d'enseignement à distance. L’homme a été repéré par des adultes, a tenté de s'enfuir, avant d’être rattrapé par membres du club.

Le directeur du site de Toulouse du CNED, le Centre national d'enseignement à distance, a été mis en garde à vue samedi pour "exhibitionnisme" devant des enfants. Les faits ont eu lieu en marge d'une compétition de football à laquelle participaient plus de 400 enfants.

Alors que deux équipes d’enfants s'affrontaient sur la pelouse, un homme au comportement obscène, pantalon baissé, a été repéré près du terrain de foot. "On a été alerté par des parents qu’une personne à l'extérieur de l'installation était en train de faire des gestes d'exhibitionnisme, à caractère sexuel, en train de se masturber", raconte Benoît Maury, président de l’AS Hersoise, situé dans l’Ouest de Toulouse.

Il a menacé les jeunes en disant qu’il était haut-fonctionnaire et qu’il allait leur causer des problèmes.

Des analyses toxicologiques en cours

Deux jeunes éducateurs ont poursuivi puis maîtrisé l’individu en attendant l’intervention de la police. L’homme est le directeur du CNED, le Centre national d’enseignement à distance de Toulouse. Selon Benoît Maury, lors de son interpellation, l’homme a insulté et proféré des menaces: "Il a menacé mes jeunes en disant qu’il était haut-fonctionnaire, qu’il avait des droits et qu’il allait leur causer des problèmes. Quand on voit ce qu’il a fait, avec sa responsabilité, je ne comprends pas comment on peut arriver à ce stade-là. C’est gravissime".

L’homme semblait avoir consommé de la drogue, explique l’un des bénévoles du Club. Des analyses toxicologiques sont en cours.