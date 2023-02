Un couple mis en examen après le décès de leur bébé de huit mois

Un couple de jeunes parents soupçonnés de maltraitances sur leur enfant a été mis en examen après la mort de leur bébé de huit mois dans un hôpital de Marseille, a indiqué mercredi le parquet d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).

Deux jeunes parents ont été mis en examen à la suite de la mort de leur bébé dans un hôpital de Marseille et sont soupçonnés de maltraitances répétées sur leur enfant, a indiqué mercredi le parquet d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).

"Violences habituelles"

Le père, âgé de 19 ans, a été placé en détention provisoire pour "violences habituelles sur mineur de moins de 15 ans ayant entraîné la mort", a précisé le procureur de la République d'Aix-en-Provence Jean-Luc Blachon, confirmant une information de France Bleu Provence.

Agée de 21 ans, la mère a elle été placée sous contrôle judiciaire et est poursuivie pour "non dénonciation de mauvais traitements sur mineur de moins de 15 ans". Le couple, qui vit à Martigues, à une quarantaine de kms à l'ouest de Marseille, conteste les faits.

Le bébé, arrivé le 8 février à l'hôpital de la Timone à Marseille, était dans le coma. Il présentait d'importantes blessures à la tête et des fractures aux côtes et aux jambes. C'est un médecin de l'hôpital qui avait alerté la justice. Le nourrisson était décédé de ses blessures trois jours plus tard. Une information judiciaire a été ouverte sur ce dossier, et un juge d'instruction saisi.