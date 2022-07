Un mort et quatre blessés dans une fusillade à Paris

Une fusillade mortelle a eu lieu en plein cœur de Paris, ce lundi soir. Deux hommes ont ouvert le feu sur une terrasse du 11e arrondissement, faisant un mort. Une enquête a été ouverte pour "homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire". Un suspect a été interpellé, l'autre est en fuite.

Un mort et quatre blessés légers dans une fusillade, ce lundi soir dans le 11e arrondissement de Paris. Les faits ont eu lieu vers 21h30, rue Popincourt. "Deux individus sont descendus d'un véhicule et ont tiré sur deux individus attablés à la terrasse d'un bar", a informé la préfecture de police.

Tranquillement attablé à la terrasse d'un bar, Martin a assisté à la fusillade à une centaine de mètres.

“Il y a une voiture qui avançait dans la rue et qui s’est arrêtée là à l’angle. Il y a un gars qui est sorti et qui a tiré sur la terrasse à la kalachnikov. Il y a eu six ou sept coups de feu quelque chose comme ça je pense”, raconte-t-il.