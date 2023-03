Un policier de la Bac arrêté pour avoir braqué un supermarché

Un policier de la Bac d'Amiens est soupçonné d'avoir braqué au moins un supermarché, lundi matin, à Chaulnes (Somme). Il a été arrêté et mis en examen pour "extorsion de fonds avec arme", selon la presse locale.

Ses voisins n’en reviennent toujours pas et ses collègues non plus. Pourtant, c’est bien un policier de la brigade anti-criminalité (BAC) d’Amiens qui a été arrêté pour un vol à main armée au Carrefour Market de Chaulnes (Somme), à 50 kilomètres d'Amiens, selon France Bleu Picardie.

Lundi matin, à l’ouverture, un homme entièrement habillé en noir, capuche et lunettes de soleil se présente au bureau du directeur et le braque avec une arme de poing, exigeant le contenu du coffre. Il repart ensuite tranquillement à pied, avec un carton sous le bras contenant la recette du supermarché.

Ce qu’il n’imaginait pas, c’est qu’une cliente, courageuse, décide de le suivre tout en prévenant les gendarmes par téléphone. Elle raconte au Courrier Picard qu’elle a même ordonné au suspect de rendre l’argent. Il s'est retourné, l'a menacée avec son arme, puis a continué tranquillement son chemin jusqu'à son domicile.

Soupçonné d'au moins un autre braquage?

Les gendarmes l’ont interpellé, quelques heures plus tard, et placé en garde à vue. Au commissariat d’Amiens, c'est la sidération. Ce policier de la BAC était apprécié et plutôt bien noté, nous dit-on. Père de famille de 45 ans, il aurait, d’après les informations de RMC, des difficultés financières sur fond de divorce. Selon la radio locale, il a été mis en examen pour "extorsion de fonds avec arme".

Les enquêteurs le soupçonnent également d’un autre braquage, 48 heures plus tôt dans un autre supermarché du même secteur, à 50 mètres de là, alors que plusieurs vols à main armée ont eu lieu ces derniers mois et années dans ces deux supermarchés. L'enquête doit aussi déterminer si ce policier a utilisé son arme de service.

