Val-d'Oise: qui est l'homme qui a tenté de braquer de la casino d'Enghien-les-Bains?

Selon nos informations, le jeune homme qui a essayé de braquer, lundi après-midi, le casino d'Enghien-les-Bains (Val-d'Oise) souhaitait se refaire après avoir perdu de l'argent dans ce même casino, la veille.

Il a joué et a tout perdu, tout en provoquant une grosse panique et des frayeurs à des dizaines de clients. Lundi, en milieu d'après-midi, un homme, 24 ans, se présente à la caisse du casino d'Enghien-les-Bains. Il ouvre son manteau et laisse apparaître ce qui ressemble à une ceinture explosive puis monte au premier étage.

Dans le même temps, la caissière déclenche l’alarme. Un début de panique s'empare du casino, où près de 200 clients sont présents et doivent être évacués. Parmi eux, l'un saute par une fenêtre du premier étage pour s'échapper et se blesse légèrement au poignet.

Maîtrisé par les agents de sécurité

Pendant ce temps, à l’intérieur, les agents de sécurité, avec un grand sang-froid, parviennent à convaincre le jeune homme de retirer sa ceinture suspecte et réussissent à le maîtriser, jusqu’à l’arrivée de la police. Un périmètre de sécurité est alors installé et les démineurs interviennent. Ils découvrent que l'homme portait une ceinture factice, sans aucun explosif.

Il voulait se refaire

C’est donc au bluff que ce jeune homme a tenté de braquer le plus grand casino de France. Il espérait repartir avec le jackpot, ou plutôt, en réalité, voulait se refaire. D’après nos informations, le suspect a expliqué en garde à vue qu’il était venu jouer, la veille, dans l’établissement et qu’il avait perdu pas mal d’argent.

C'est en espérant récupérer ses pertes qu'il est revenu le lendemain pour braquer la caisse. Tout ce qu’il a gagné, ce sont des poursuites devant la justice et sans doute une future interdiction de casino.