Violences après la mort de Nahel: la majorité des personnes interpellées ont entre 14 et 18 ans

L'exécutif avait déployé un dispositif policier massif alors que des violences étaient de nouveau annoncées pour une troisième nuit consécutive après la mort de Nahel. Au total, les autorités ont procédé à au moins 667 interpellations dans la nuit de jeudi à vendredi, dont la majorité ont entre 14 et 18 ans.

Et ce qui frappe le plus, c'est l'âge de ces personnes interpellées. Beaucoup de jeunes, voire de très jeunes. Pour une grande majorité, ce sont des mineurs âgés de 14 à 18 ans selon l'entourage du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Sur les multiples vidéos qui inondent les réseaux sociaux, on voit régulièrement qu’il s’agit de jeunes gens, notamment sur les nombreuses scènes de pillage de magasins.

Un nombre d'interpellations très élevé

Ce nombre d'interpellations, 667, est assez élevé pour des violences urbaines où généralement, les forces de l’ordre ont du mal à procéder à des arrestations. Mais le dispositif policier déployé était très conséquent. 40.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés, dont les unités d’élite: le RAID, le GIGN, la BRI avec leurs véhicules blindés dans les rues et l’appui aérien par hélicoptère et par drone.

La veille, 150 personnes avaient déjà été interpellées selon le minsitre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

