Yonne: un bébé de 18 mois est mort après avoir été mordu par le chien familial

Selon France 3, un bébé de 18 mois est décédé ce mercredi dans l'Yonne après avoir été mordu par le chien de la famille dont l'enfant a ouvert l'enclos.

Un enfant de 18 mois a été gravement mordu par le chien de sa famille ce mercredi à Charny Orée de Puisaye (Yonne). Malgré un transport d'urgence en hélicoptère au CHU de Dijon, le parquet de Sens a annoncé à France 3 que le nourisson n'a pas survécu à ses blessures.

Le drame se serait produit dans la matinée alors que l'enfant s'amusait dans le jardin familial. L'enfant aurait ouvert l'enclos du chien, un berger du Caucase, au fond du jardin. Ce dernier lui aurait foncé dessus en l'attaquant au niveau de la tête.

Un "accident" selon la procureure

Le père aurait alors tué le chien à l'aide d'une carabine avant d'accompagner son bébé dans l'hélicoptère.

La procureure précise que ce drame est considéré à ce stade comme "accidentel" et que les parents ne sont pas mis en cause pour négligence dans cette affaire, et seront entendus par la justice en audition libre prochainement.