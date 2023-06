Fillette tuée dans le Finistère: l'auteur présumé mis en examen pour "assassinat"

L'auteur présumé du meurtre d'une fillette de 11 ans, tuée par balle samedi soir dans le Finistère, a été mis en examen ce lundi pour "assassinat".

Le septuagénaire néerlandais soupçonné d'avoir tiré samedi soir sur ses voisins britanniques tuant une fillette de 11 ans, à Plonévez-du-Faou dans le Finistère, a été mis en examen et écroué pour "assassinat" et "tentatives d'assassinat", a annoncé lundi le procureur de la République de Brest.



Le mis en cause et son épouse étaient "positifs à l'alcool et au cannabis au moment de leur placement en garde à vue", a précisé le procureur Camille Miansoni lors d'une conférence de presse à Brest.

Dans ses déclarations, il "a indiqué regretter ce qu'il s'est passé. Il a exprimé des regrets", a déclaré M. Miansoni.



Son épouse a été placée sous le statut de témoin assisté pour l'infraction de "soustraction d'objet faisant obstacle à la manifestation de la vérité". Suspectée d'avoir voulu cacher l'arme du crime, elle est ressortie libre.

Un conflit de voisinage

Le procureur a confirmé la piste d'un conflit de voisinage ancien à l'origine du meurtre de cette fillette, "une exaspération" qui opposait le couple néerlandais à leurs voisins britanniques, une famille avec deux filles de 11 et 8 ans. La seconde fille du couple été retrouvée saine et sauve, mais en état de choc.

Il y avait "beaucoup de travaux d'élagage, de débroussaillage", qui du point de vue du mis en examen et de son épouse, "troublaient leur tranquillité", a ajouté le magistrat.

"Sur le plan strictement judiciaire, ce sont des personnes sans antécédents judiciaires", a souligné M. Miansoni

Avant d'ajouter que deux armes, ainsi que du cannabis "dégradé" sous forme d'"herbe séchée" ont été retrouvés à leur domicile.



Selon les premiers éléments de l'enquête, le retraité "a surgi soudainement, avec une arme à feu" et a tiré sur la famille qui se trouvait dans son jardin.