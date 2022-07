Haute-Savoie : un automobiliste roule dix kilomètres à contresens sur l’autoroute

Les gendarmes de Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) ont intercepté un véhicule à contresens sur l'autoroute A40. Le conducteur été placé en garde à vue.

Un drame évité de peu. Les gendarmes de Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) ont intercepté lundi 4 juillet à 21h30 un véhicule en contresens sur l'autoroute A40, comme le rapporte France 3.

La voiture a été repérée sur les caméras de vidéo-surveillance par les opérateurs du PC sécurité entre le péage de Viry et l’aire de Valleiry. Le temps de fermer le tunnel du Vuache, les gendarmes ont intercepté le véhicule en faute.

Paniqué car il avait perdu son ticket d'autoroute

Le conduteur a été placé en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui et circulation à contresens sur l'autoroute. Négatif à l'alcool et aux stupéfiants, ce Roumain de 58 ans qui souhaitait retourner dans son pays a expliqué aux gendarmes "qu'il avait perdu son ticket d'autoroute et qu'il a paniqué à l'arrivée devant les barrières de péage" pour tenter de rejoindre la route nationale, a indiqué dans un communiqué la gendarmerie.

Le pire a été évité pour ce trajet de 10 kilomètres au péril de la vie des autres usagers", expliquent les gendarmes.

Le conducteur sera convoqué en novembre devant le tribunal de Thonon-les-Bains.