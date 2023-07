"La police aurait dû retenir son permis": un automobiliste a tué deux personnes en trois mois

Un homme de 83 ans a été percuté mortellement par un automobiliste à Saint-Malo, le 3 juillet dernier. Un accident qui aurait pu être évité, selon la famille de la victime. En effet, le conducteur, un homme de 81 ans, avait déjà tué quelqu'un sur le même boulevard moins de trois mois avant. Les forces de l’ordre ne lui avaient pas retiré son permis juste après le premier accident. Ni l’administration, ni la justice n’avaient prononcé de suspension de permis

Un homme a été mortellement fauché par une voiture il y a dix jours à Saint-Malo, en Ile-et-Vilaine. Un drame qui aurait pu voire dû être évité selon la famille de la victime. Car le conducteur à l'origine de l'accident, un homme de 81 ans, avait en effet déjà tué un piéton de 80 ans sur le même boulevard, il y a seulement trois mois.

Mais l'automobiliste avait toujours le droit de prendre le volant malgré ce premier accident. Pour les proches de la deuxième victime, Marcel (83 ans), le permis de conduire du conducteur aurait dû être suspendu pour l'empêcher de reprendre la route. D'autant que l'accident aurait pu être encore plus tragique. La petite fille de Marcel âgée de 13 ans s’est aussi fait fauchée en même temps que son grand père, et a projetée à plusieurs mètres. Elle est vivante.

“La police aurait dû retenir le permis de conduire de ce monsieur. Je ne comprends pas qu’elle ne l’ait pas fait. Ma cliente me dit souvent qu’elle a perdu son meilleur ami. Elle me dit qu’elle était incroyablement proche de son papa qui, sur son lit d’hôpital, était lui aussi dans une colère folle quand il a appris que le conducteur avait déjà tué quelqu’un au volant. Comment aujourd’hui la police, la justice, laisse l’auteur d’un homicide, certes involontaire, la possibilité de conduire?", s’interroge Maitre May Sarah Vogelhut, l'avocate de la fille de Marcel.