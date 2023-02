Il utilisait un brassard "police" pour se garer à l'oeil: un ex-cuisinier de l'Elysée en garde à vue

Un cuisinier de renom, qui a été au service de trois présidents de la République, a fini en garde à vue mardi soir pour une étonnante histoire de parking.

Tout part d'une voiture mal garée. Nous sommes mardi 21 février en début de soirée, dans le 8e arrondissement de Paris. Une patrouille de police repère une voiture garée le long d’un trottoir, ses feux de warning allumés. Jusque-là, rien de particulier à signaler.

Si ce n'est, peut-être, le brassard de police orange coincé sur le pare-soleil du véhicule qui intrigue fortement les agents. D'autant qu'après vérification de la plaque d'immatriculation, les policiers savent que le véhicule n'appartient pas au ministère de l'Intérieur.

Il se présente comme le cuisinier privé du Président

Le propriétaire arrive à ce moment-là et se présente, d'après le Parisien, comme le cuisinier privé du président de la République, la carte du palais présidentiel à l'appui. Il assure aux agents avoir obtenu ce brassard d'un policier justement pour se garer plus facilement.

L'explication ne convainc pas la patrouille qui a interpellé le conducteur, et donc direction le commissariat du 8e arrondissement pour procéder à de plus amples vérifications. Finalement, ce n'est que pendant sa garde à vue que le cuisinier, qui a rééllement servi trois présidents, a reconnu qu'il ne travaillait plus au service de l'Elysée depuis près de 10 ans.

C'est un policier à la retraite qui lui avait donné ce brassard, siglé “POLICE”, pour lui éviter les amendes de stationnement. Ce petit arrangement entre amis pourrait lui valoir des poursuites pour usurpation de signes réservés à l'autorité publique. Un délit passible de 6 mois de prison et 7.500 euros d'amende.