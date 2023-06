"Ils l’ont abandonnée": la colère des parents de Kim, en poste à l'ambassade et morte en Angola

Kim Lavaud est morte du paludisme en 2021, alors qu’elle travaillait à l’ambassade de France en Angola. Sur RMC, ses parents dénoncent le silence des autorités et estiment qu’elle a été abandonnée.

Christel et François ont perdu leur fille il y a deux ans, Kim. Une jeune femme brillante, qui venait tout juste d’intégrer l’ambassade de France en Angola. Cinq mois après son arrivée, elle tombe malade. Une forme grave de paludisme, cette maladie infectieuse transmise par les moustiques. Après une semaine d’agonie, Kim meurt à 24 ans, seule à l’hôpital, dans des circonstances encore inexpliquées. Depuis, ses parents attendent des réponses de l’Etat français.

"On leur a envoyé notre fille de 24 ans, en pleine forme. On l’a récupérée dans un cercueil, quatre mois après, avec une malle. Et on nous explique que tout est fini. On imagine tout et n’importe quoi. On ne sait pas comment notre fille est décédée, dans quelles conditions. On veut être pris en considération, qu’on réponde à nos questions. C’est le minimum qu’ils puissent nous donner", témoigne son papa, François, au micro de RMC.

Des parents qui souffrent, et aussi en colère. Ils ont contacté "RMC s’engage pour vous" pour dénoncer des dysfonctionnements dans la prise en charge de leur fille par l’Ambassade. Lorsque son état de santé se dégrade, c’est Kim qui se rend seule dans une clinique. Et c’est elle qui doit avancer 2.000€ pour consulter un médecin. Elle mettra plusieurs heures à trouver cet argent, des heures durant lesquelles ses symptômes s’aggravent. Lorsque le diagnostic de paludisme sévère tombe, il faudra 36h à l’ambassade de France pour déclencher une procédure d'évacuation. Une suite d'événements qui ont compromis les chances de survie de leur fille, selon Christel et François.

"On ne sait toujours pas quand elle est décédée, pourquoi elle n’a pas été rapatriée tout de suite, explique sa maman. On lui a dit en arrivant: ‘Pour le paludisme, ne prends pas de médicament, personne n’en prend ici parce que ça fait mal au foie’. On peut se poser la question: est-ce qu’elle n’était pas assez importante à leurs yeux ? Ils l’ont abandonnée. Pour moi, c’est de la légèreté, de l’abandon et du mépris pour Kim. Une jeune fille de 24 ans engagée pour la France… Quand on voit ce qu’ils en ont fait, c’est ça la France ?"

Une information judiciaire pour homicide involontaire a été ouverte, l’ambassadeur a été auditionné

Pour ces parents, le deuil semble impossible tant qu’ils ne savent pas ce qui est arrivé à leur fille, qui était en parfaite santé à son départ. Mais que leur a répondu l’Etat? Le ministère de l’Economie et celui des Affaires étrangères ont lancé une enquête administrative en 2021. Leurs conclusions: l’ambassade n’y est pour rien. Si Kim n’a pas pu être évacuée, c’est parce qu’Axa, l’assureur chargé de l’opération, a trop tardé à lui trouver un lit dans un autre hôpital…

Une conclusion qui ne convainc pas les parents de Kim, qui ont porté plainte. Une information judiciaire pour homicide involontaire a été ouverte en septembre dernier par le parquet de Montpellier. Selon nos informations, l’ambassadeur de France en Angola a été auditionné.

Le ministère des Affaires étrangères nous assure collaborer pleinement à l’enquête judiciaire. Même réponse du côté de Bercy, qui rappelle que le décès de Kim est "un drame", et que sa famille a été reçue deux fois. Axa, pointé du doigt dans l’enquête administrative, nous indique ne pas avoir connaissance des conclusions du rapport qui le met en cause. L’assureur n’a pas encore été entendu par la justice. "RMC s’engage pour vous" continuera d’accompagner les parents de Kim dans leur quête pour la vérité sur la mort de leur fille.