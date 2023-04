Immeuble effondré à Marseille: "Il reste de l'espoir" de trouver des survivants assure Benoît Payan

Le maire de Marseille Benoît Payan a assuré lundi qu'il restait encore de l'espoir de trouver des survivants, 24h après l'effondrement d'un immeuble, alors que 9 personnes manquent toujours à l'appel.

"Tant qu'il reste de l'espoir nous ne nous arrêterons pas", a assuré ce lundi le maire de Marseille Benoît Payan, après l'effondrement d'un immeuble de la cité phocéenne dimanche d'où deux premiers corps ont été extraits dans la nuit par les marins-pompiers.

L'élu a salué le courage de ces derniers alors que des immeubles avoisinants risquent encore de chuter et que le feu sous les décombres pourrait reprendre à tout moment.

"Pierre par pierre nous recherchons d'éventuels survivants, tout est employé pour cela", a ajouté Benoît Payan lors d'un point presse près du lieu du drame. "Je veux qu’on garde cet espoir. Viendra le moment où cela ne sera plus permis mais je veux encore garder l’espoir", a-t-il ajouté sur RMC et BFMTV.

Au moins 8 disparus

Selon lui, au moins 8 personnes sont toujours portées disparues au 17 de la rue, et probablement une 9e personne au 19 qui ne répond pas à ses proches. Les deux corps extraits des décombres n'ont pas encore été identifiés.

Benoît Payan estime qu'une "identification claire" de ces deux premiers morts pourrait être faite "dans l'après-midi ou d'ici demain matin". "S'il reste des vivants sous ces décombres, il faut les préserver à tout prix", d'où "le travail chirurgical" des marins-pompiers de la ville a-t-il insisté: "Il reste de l'espoir, et tant qu'il reste de l'espoir, nous ne nous arrêterons pas".

Dans une conférence de presse dimanche, la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens, avait précisé que les personnes ne répondant pas aux appels de leurs proches dans l'immeuble effondré étaient "un couple d'une trentaine d'années" et des personnes d'un "certain âge"; mais aucun enfant ni mineur.

Des craintes sur d'autres immeubles

En même temps que les recherches d'éventuels survivants à cette catastrophe, les marins-pompiers doivent faire face au risque d'effondrement d'immeubles voisins, après déjà l'écroulement quasi total du 19 dans la journée de dimanche, après que ses habitants ont été évacués.

Il faut "identifier rapidement si un immeuble adjacent à un risque de s'écrouler", a assuré dimanche le vice-amiral Lionel Mathieu, commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille, précisant que l'incendie qui couve sous les gravats du 17 était désormais "contenu", même s'il n'est pas encore éteint.

"Les bâtiments autour du 15 et du 19 se fragilisent de plus en plus", a assuré de son côté le maire de Marseille.