Incidents au Stade de France: trois personnes condamnées pour des vols sur des supporters

Trois hommes ont comparu mardi devant le tribunal correction de Bobigny, trois jours après les incidents qui ont eu lieu autour du Stade de France le soir de la finale de la Ligue des Champions. Ils ont été condamnés à des peines de 6 mois avec sursis à 10 mois ferme.

Sur les 48 gardes à vue qui ont suivi les échauffourées au Stade de France samedi soir, six personnes ont comparu devant le tribunal judiciaire de Bobigny mardi. Tous sont des hommes, soupçonnés de vols de téléphones et de bijoux sur des supporters à la sortie du match.

Le tribunal a renvoyé au 5 juillet les dossiers concernant trois Péruviens. Trois autres individus ont quant à eux été condamnés à des peines allant de 6 mois de prison avec sursis à 10 mois de prison ferme.

Dans le box, trois hommes de 24, 25 et 34 ans. Deux sont Algériens, le troisième est Palestinien, tous sont en situation irrégulière sur le territoire et déjà bien connus des services de police pour des vols en réunion.

Un policier frappé

Pour la juge, leur présence aux abords du Stade de France le soir de la finale de la ligue des champions n’est pas un hasard. “Vous étiez dans la cohue, là où tous les vols se commettaient”, dit-elle à l’un d’entre eux. Et ajoute, “vous avez attendu que les supporters sortent pour faire un mauvais coup”.

L’un d’eux reconnaît les faits, les deux autres nient en bloc. Le trentenaire affiche même un sourire en coin quand la juge précise qu’il a mordu à la main et au bras une femme qui tentait de l’empêcher de voler la chaîne en or de son amie. Il a ensuite frappé un policier lors de sa garde à vue, valant 21 jours d’interruption totale de travail au fonctionnaire. C’est lui qui écope de la peine la plus lourde, 10 mois de prison et 300 euros d’amende.