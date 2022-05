Nouvelle grève sur le RER pour France-Danemark: "Ce sont des irresponsables"

Plusieurs syndicats appellent à la grève pour vendredi sur le RER B, qui dessert le stade de France, malgré une nouvelle rencontre de football organisée ce jour-là. Après le fiasco et la dangerosité de ce qu'il s'est passé pour la finale de la Ligue des champions, cetains crient au scandale.

Après le fiasco de la finale de la Ligue des champions samedi dernier, de nouveaux problèmes à prévoir pour France-Danemark au Stade de France ce vendredi? Des organisations syndicales de la RATP ont lancé un nouvel appel à la grève sur le RER B pour vendredi, jour de match au Stade de France, après un précédent mouvement pendant la très chaotique finale de la Ligue des champions samedi dernier. Un communiqué des syndicats ayant participé au mouvement s'est même réjoui de la "réussite" de l'organisation de ces troubles.

"La réussite de la grève lors de la finale de la Champions League donne un rapport de force concret aux organisations syndicales. Le fiasco du 28 mai a engendré une médiatisation mondiale et la direction porte l'entière responsabilité des problèmes d'acheminements des supporteurs au Stade de France", affirment CGT Métro-RER, l'Unsa et La Base dans leur nouvel appel à la mobilisation.

"Ils sont complètement hors-sol"

Une satisfaction qui fait enrager la chroniqueuse Emmanuelle Dancourt dans Estelle Midi ce mardi. "Ils sont complètement hors-sol. La colère froide, elle continue, là." Les salariés de cette ligne de RER réclament à la direction une augmentation des effectifs de chauffeurs et une prime de 1.500 euros de reconnaissance d'implication pendant la pandémie.

"Je ne nie pas qu’il y ait des problèmes à la RATP, poursuit Emmanuelle Dancourt. Mais le rapport entre ce qu’ils réclament, ce qu’il se passe chez eux, et ce que ça engendre, je le trouve démentiel. Ils sont irresponsables".

"Que ce serait-il passé si on l’avait eu ce drame ?"

De son côté, Daniel Riolo, éditorialiste RMC Sport, trouve également indécent de se réjouir de la grève de samedi.

"On n’arrête pas de dire qu’on a évité un drame humain. Que ce serait-il passé si on l’avait eu, ce drame ? Est-ce que certains responsables syndicaux de la RATP se seraient regardés tranquillement dans une glace si on avait eu le drame humain annoncé ? Ils auraient repoussé la responsabilité sur quelqu’un d’autre ?", interroge-t-il.

Le médecin Robert Sebbag pointe quant à lui l'image désastreuse renvoyée de nouveau à travers le monde. "Se réjouir du succès de ce qu’il s’est passé samedi… J’ai mal à mon pays. S’il y a une représentativité syndicale aussi basse dans ce pays, c’est peut-être aussi lié à cette irresponsabilité. On a une minorité en train de faire la pluie et le beau temps. C’est inadmissible. Cet égoïsme dans cette situation me fait mal", tacle-t-il.

"Ça va devenir un courage d’aller au stade de France maintenant"

Pour le match à venir au Stade de France entre la France et le Danemark, Daniel Riolo se demande maintenant si le fiasco ne va pas tout simplement décourager tous les supporters de Bleus à se rendre à Saint-Denis. "Après tout ce qui s’est passé, le Stade de France sera-t-il rempli ? Est-ce que les gens ne vont pas se dire : 'on n’y va pas parce qu’il y a grève, on n’y va pas parce qu’on a peur et que c’est devenu un coupe-gorge' ?. Ça peut refroidir beaucoup de gens en plus pour un match pas fondamentalement important. Ça va devenir un courage d’aller au Stade de France maintenant."

En attendant, certains qui ont prévu de s'y rendre, vont le faire avec la boule au ventre. C'est le cas du médecin Robert Sebbag: "J’ai des places avec mon fils, c'était prévu avant, mais j’avoue que je panique, je dois y aller en métro… J’ai peur et ça me fait mal".