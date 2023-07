Isère : plus d'une tonne de cannabis découverte dans un entrepôt, six personnes interpellées

Une forêt de 4.000 pieds de cannabis a été découverte dans des entrepôts de Morette (Isère). Ces vastes locaux équipés de systèmes pour la culture du chanvre étaient utilisés par un trafic international de cannabis albano-grenoblois. Six personnes ont été interpellées.

Une vraie production industrielle dans une commune de moins de 500 habitants. Pas moins de 4.000 pieds de cannabis ont été saisis à Morette (Isère),. Une véritable forêt prospérait sous des lampes UV, cachée dans d'immenses entrepôts, sur six étages, sur plus de 600 mètres carrés répartis en deux sites sur le même bâtiment, "aux mains d'une équipe albanaise" a expliqué le parquet de Grenoble, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

Ces locaux étaient censés servir à l'origine au stockage de pièces détachées de voitures dans ce village. Plus de 1.100 kg de cannabis sur pied ont été saisis ainsi que 11.500 euros. Au total, la quantité d'herbe saisie représente entre 10 et 15 millions d'euros de vente au détail, selon le parquet.

Des plans de cannabis découverts à Morette (Isère), lundi 3 juillet © Parquet de Grenoble / DR

Un trafic d'ampleur international démantelé

Tout était rodé au millimètre: des systèmes électriques pour faire pousser les plants de cannabis, une aération et un système d'arrosage étaient présents afin de cultiver ces plants. Dans la deuxième partie du bâtiment se trouvait "six salles bien organisées, complétées d’un atelier de production et d’une "base de vie" avec sanitaire, lits équipés d’enceintes et clés USB, vêtements, chaussures, alimentation".

L'aménagement de l'entrepôt où ont été découverts des plans de cannabis, à Morette (Isère), lundi 3 juillet © Parquet de Grenoble / DR

C'est un trafic d'ampleur internationale qu'ont pu démanteler les policiers de la police judiciaire de Grenoble, après 8 mois d'enquête, fournissant la Belgique, pour y trouver de la main d'œuvre albanaise, ou encore l'Espagne, où, selon les enquêteurs, les trafiquants se fournissaient en matériel de culture et en boutures.

"Deux ou trois individus étaient présents en permanence dans l’entrepôt de Morette, ravitaillés régulièrement par deux autres personnes de nationalité albanaise en charge de la supervision du trafic", explique le procureur dans un communiqué.

Six suspects ont été incarcérés, parmi lesquels quatre albanais de 18 à 35 ans, un Grenoblois de 52 ans et le propriétaire de l'entrepôt, 55 ans, lui aussi originaire de la région. Les quatre principaux suspects ont été déférés vendredi en comparution immédiate et placés en détention provisoire jusqu’à leur jugement qui interviendra le 9 août. Deux "ouvriers agricoles" albanais ont été condamnés en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à 7 et 10 mois de prison ferme avec incarcération immédiate et une interdiction du territoire français pendant cinq ans.