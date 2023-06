L'inspection générale de la gendarmerie saisie de 54 nouvelles enquêtes judiciaires en 2023

Selon un rapport de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale, 54 enquêtes judiciaires ont été ouvertes en 2022 sur des agissements de militaires. Ce chiffre est en légère baisse par rapport à l'année 2021.

L'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), l'équivalent de la "police des polices" pour les gendarmes, a été saisie en 2022 de 54 nouvelles enquêtes judiciaires concernant les agissements de ses militaires, un chiffre en légère baisse par rapport à 2021 (59), selon son rapport annuel publié jeudi.

Dans ce document de 144 pages, l'IGGN détaille son action et la déontologie de la gendarmerie. En 2022, 783 enquêtes judiciaires internes ont été ouvertes par la gendarmerie dont 54 diligentées par l'IGGN qui traite des affaires les plus sensibles, soit 7% du total.

Le bureau des enquêtes judiciaires (BEJ) a au total 123 enquêtes judiciaires en portefeuille (contre 111 l'année précédente). Les usages des armes mortels sont sytématiquement traités par l'IGGN. En 2022, trois personnes sont décédées à la suite de tirs de gendarmes sur un total de 12 victimes. Aucune n'est morte à la suite d'un refus d'obtempérer. Par ailleurs, 26 personnes ont été blessées dont deux par arme à feu.

L'année dernière, l'usage de l'arme à feu par les gendarmes a baissé de manière importante, a relevé le général Alain Pidoux, patron de l'IGGN, pour atteindre "le niveau le plus bas depuis plus de dix ans". "On a ouvert le feu à 62 reprises", a-t-il dit. Cela représente une baisse de 29,5% par rapport à 2021, qu'il explique par la stratégie mise en place au sein de l'institution.

"D'abord, nous essayons d'être des acteurs de la maîtrise de l'usage des armes. Nous sommes allés dans toutes les brigades de gendarmerie. Nous avons distribué des kits pédagogiques sur l'emploi et la maîtrise des armes", a-t-il expliqué.

En outre, a assuré le général, il y a eu "des progrès très importants dans la formation": "On ne fait pas que tirer sur une cible. On remet les gendarmes en situation pour leur permettre de mieux appréhender l'usage de l'arme".

Peu de saisies pour des questions de maintien de l'ordre

Il a fait valoir qu'un "coordonnateur national pour le tir" avait élaboré "des scénarii pour les élèves" gendarmes puis pour la formation continue. "Cela révolutionne l'enseignement du tir", a jugé le général Pidoux, pour qui il faut "une analyse du tir pour en avoir la maîtrise".

Comme l'an dernier, l'IGGN a été très peu saisie pour des questions de maintien de l'ordre. "La maîtrise de chacun des gendarmes est essentielle en matière d'ordre public et cela passe d'abord par une formation exigeante", a fait valoir le général. "Ensuite, a-t-il poursuivi, le rôle de l'encadrement est déterminant" et "enfin, nous travaillons beaucoup sur la dimension collective du maintien de l'ordre".

Mais en avril 2023, les affrontements violents entre gendarmes et opposants aux "mégabassines" à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) - au cours desquels plusieurs personnes ont été grièvement blessées - ont suscité critiques et polémiques. Si bien que les résultats de l'enquête de l'IGGN sur ces faits seront particulièrement scrutés.

Du côté des signalements de particuliers, sur un total de 2952 faits, l'IGGN s'est saisie de 808 cas (987 en 2021). "154 cas ont eu pour motif des manquements dans l'accueil et la prise de plainte, majoritairement des fautes de comportement", a dit le patron de l'IGGN.